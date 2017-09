El de Cervera venç a Misano i destrona Dovizioso a cinc proves per finalitzar

Márquez ensenya dents i vol el títol El pilot de Cervera Marc Márquez aixeca els braços després de guanyar el Gran Premi de San Marino.

Actualitzada 11/09/2017 a les 07:14

Redacció Misano

El pilot de Cervera Marc Márquez va tornar a ensenyar les dents ahir al Gran Premi de San Marino. El d’Honda va ser el primer a creuar la línia de meta i va embutxacar-se un doble premi, ja que és el nou líder del Mundial de MotoGP, això si empatat a 199 punts amb l’italià Andrea Dovizioso. El català acumula més podis que el seu màxim rival de Ducati, i per tant encapçala la classificació general, i ja mira sense tremolar el títol de campió del món, però amb cautela.

Únicament manquen cinc curses per donar per acabada la present temporada, dues de les quals se celebraran a Espanya (recorreguts de Motorland d’Aragó i Ricardo Tormo de València) i cap a Itàlia, i de moment tindrà més afició a favor que Dovi, qui a San Marino va completar el podi, mentre que Danilo Petrucci de l’OCTO Pramac Racing va adjudicar-se la segona plaça. Encara pel que fa a la taula no es pot oblidar el nom del corredor resident Maverick Viñales, que se situa tercer, ben a prop de Márquez i Dovizioso, a només 16 punts, i el segueixen el lesionat de gravetat Valentino Rossi (157) i Dani Pedrosa (150).

A Misano, la Yamaha de Viñales es va quedar a les portes de finalitzar entre els tres primers i es va haver de conformar amb la quarta posició, que li va deixar un bon regust ja que segueix dins de la lluita per ser el campió de la categoria reina de motociclisme. En Moto2, Dominique Aegerter va cloure el més ràpid per davant de Thomas Luthi i Hafizh Syahrin, mentre que en Moto3 Romano Fenati va vèncer seguit del mallorquí Joan Mir i Fabio Di Giannantonio.