Chris Froome ja té la seva primera anhelada Vuelta a Espanya a la butxaca

Actualitzada 11/09/2017 a les 07:16

Redacció Madrid

Li ha costat, però Chris Froome ja sap què és guanyar una Vuelta a Espanya. Ahir es va convertir oficialment en el primer gua-nyador anglès de la ronda espanyola després de completar-se la darrera etapa de l’edició del 2017 amb final a Madrid. L’anglès, però, va haver d’esperar molt per poder alçar-se amb el títol, ja que fins ara s’havia quedat en tres ocasions a les portes, amb tres segones posicions, el 2011, el 2014 i 2016. L’espera va acabar ahir en una jornada en què va confirmar el doblet aquest any, amb Tour i Vuelta.

El triomf de l’etapa va anar a parar a Matteo Trentin, que es va alçar amb la seva quarta victòria parcial en aquesta edició, però el gran protagonista, a part de Froome, va ser Alberto Contador. Es va donar un autèntic bany de masses en el seu últim dia com a ciclista professional i va ser homenatjat pel pilot entrant primer i en solitari a Madrid. Curiosament, el del Trek-Segrafedo va perdre la quarta posició de la general en favor de Wilco Kelderman, però això va ser només una anècdota insignificant al costat de 15 anys de glòria com a professional.