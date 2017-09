Una penalització de 50 segons deixa Mònica Dòria sense final

Actualitzada 10/09/2017 a les 07:08

Mònica Dòria no va poder ahir classificar-se per a la final de C1 en la Copa del Món de la Seu d’Urgell després de rebre una penalització de 50 segons. La baixada que va realitzar era digna per ser entre les 10 millors, però a la porta 14 va cometre una errada que la va deixar sense possibilitats. “No estic gaire contenta perquè sabia que podia estar a la final amb les millors”, indicava la palista en declaracions al Comitè Olímpic Andorrà. Ella i Laura Pellicer se centren ara en el Mundial de Pau.