Irineu Esteve enceta la pretemporada de la millor manera, assolint una victòria a la Copa del Món de ‘roller ski’ disputada a Itàlia

Irineu Esteve va arrencar ahir oficialment la pretemporada igual que va acabar el curs: mostrant un nivell molt alt. El corredor de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va disputar una prova de Copa del Món de roller ski a Monte Bondone (Trento, Itàlia) a mode de preparació per quan arribi l’època de neu. En anys anteriors ja havia completat proves d’aquesta modalitat, per la qual cosa no són una novetat per a ell. Això combinat amb l’òptima preparació que porta fins al moment, li va servir per alçar-se amb el triomf en una cursa en la qual la