El VPC presenta dos reforços d'Argentina i tanca l'equip

El club incorpora Agustín i Nicolás González, dos tresquarts

El VPC Andorra ja té tancada la plantilla per a la nova era, amb Paul Alieu a la presidència. Ahir, el club va presentar les dues dar­reres incorporacions per a la imminent temporada, que arrenca el 24 de setembre al camp de l’Arize. Són els germans Agustín i Nicolás González, dos tresquarts argentins que la temporada passada van jugar al Murcia de segona divisió espanyola. No obstant això, el primer d’ells, Agustín, ja havia jugat al VPC fa dues temporades, per la qual cosa tornarà a vestir la samarreta tricolor després d’un any fora. “És un plaer tornar a un