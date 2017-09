El nou FC Andorra arrenca amb un triomf convincent contra l'Igualada

Actualitzada 10/09/2017 a les 07:06

Albert Canes Andorra la Vella

Segurament no es podia pensar en un millor inici de temporada de l’FC Andorra que el que va tenir ahir. El renovat projecte tricolor, amb Marc Castellsagué al capdavant i format per un elevat nombre de jugadors joves, va sumar la primera victòria amb una convincent actuació davant l’Igualada a casa. Els gols de Roger Nazzaro, al minut 34, i de Cristian Martínez, al 61’, van deixar sensacions prometedores en aquesta arrencada, sobretot veient les bones combinacions de l’equip que van donar pas als gols. A més, la diferència podria haver estat més voluminosa si l’equip no hagués perdonat un parell d’ocasions clares. Ara toca pensar en la UE Rapitenca, primer rival a domicili.