Alberto Contador s'exhibeix en el seu últim ascens

Actualitzada 10/09/2017 a les 07:08

Redacció LAngliru

Alberto Contador va tenir ahir el final de carrera que qualsevol esportista desitjaria. Encara li queda l’última etapa d’avui de la Vuelta a Espanya amb final a Madrid per aparcar definitivament la bicicleta, però el seu últim ascens ahir va ser digne del que ha estat la seva carrera, i és el que es compta com a darrera jornada de competició. El ciclista del Trek-Segafredo va assolir el triomf en l’ascens a l’alt de l’Angliru en una etapa gestionada a la perfecció i en la qual va creuar la línia de meta en solitari, llençant un últim tret a l’aire per celebrar la seva darrera victòria d’etapa.

La festa no la va arrodonir del tot perquè no va poder entrar en posicions de podi a la general, en la qual Chris Froome va quedar com a vencedor després d’acabar tercer ahir, precedit pel seu company d’equip, Wout Poels. El britànic va assolir així la seva primera Vuelta a Espanya, la qual ha liderat des de la tercera etapa, amb final a Andorra. Avui l’acompanyaran al podi de Madrid Vincenzo Nibali, que es va quedar a 2’15’’, i Ilnur Zakarin, a 2’51’’, mentre Contador es va quedar a les portes del podi per 20 segons.

Quant als residents, el millor ahir va ser Simon Yates, 20è a 4’18’’ del guanyador, mentre que a la general, Esteban Chaves s’haurà de conformar finalment amb l’11a posició, a 16’32’’ de Froome. Aquests resultats denoten que la Vuelta 2017 ha tingut poc protagonisme dels residents.