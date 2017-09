L'FC Andorra arrenca el curs pendent de poder reforçar la plantilla

Actualitzada 09/09/2017 a les 07:22

La temporada de la primera divisió catalana va començar el cap de setmana passat amb la disputa de la primera jornada. No obstant això, els partits de seleccions van fer que l’FC Andorra no entrés en acció, un fet que es preveia des que va sortir el calendari, i l’estrena oficial serà avui (16 h) a la Borda Mateu davant l’Igualada. Els duels de l’absoluta i la sub-21 han fet que els de Marc Castellsagué només hagin pogut fer dos entrenaments amb la plantilla al complet aquesta setmana. “És un factor que hem d’acceptar, però no em preocupa perquè estic content amb la plantilla”, assenyalava el nou tècnic de l’FC Andorra, que hi afegia que “el nostre desig és incorporar un parell de jugadors més per arribar a una plantilla de 20”. Mentre la directiva treballa en aquest objectiu, l’equip se centrarà avui a sumar el primer triomf. “Ens agradaria començar bé”, comentava Castellsagué.