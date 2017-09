Dembélé centra l'atenció del derbi

El francès pot debutar avui amb la samarreta blaugrana davant l’Espanyol

La primera aturada per seleccions de la temporada ja ha quedat enrere, igual que el mercat de fitxatges. Avui, la lliga espanyola tornarà a l’acció amb partits de l’FC Barcelona i del Reial Madrid. El conjunt blaugrana mirarà de deixar enrere les problemàtiques als despatxos amb un triomf en un duel especial com ho és el derbi contra l’Espanyol (20.45 h) al Camp Nou. Serà la possible estrena d’Ousmane Demebélé amb la samarreta del Barça. L’expectativa creada per la incorporació del francès farà que les mirades se centrin en ell.

Tot i això, Ernesto Valverde no va voler avançar si jugarà com a titular, tot i que sí que va confirmar que està llest per disputar minuts. “Li ha vingut molt bé ser aquí aquests dies. Crec que sí que està preparat, no sé si per demà [avui] o els propers partits, però cada dia va a millor”, comentava ahir el tècnic blaugrana en la roda de premsa prèvia al partit, en la qual tampoc va aclarir si Luis Suárez està totalment recuperat, però va assenyalar que “entenc que està bé”. A més a més, l’entrenador va parlar d’Arda Turan, de qui s’havia especulat que marxaria cedit al Galatasaray, però finalment es va descartar la idea. “És un jugador més de la plantilla. La nostra intenció és treure-li el màxim partit. Haurà de lluitar per jugar”, indicava.

Abans del derbi, el Reial Madrid rebrà el Levante (13 h) amb la intenció de refer-se de la punxada contra el València. Ronaldo seguirà sent baixa per sanció.



BENEDITO JA TÉ LES PAPERETES PER A LA MOCIÓ

Agustí Benedito disposa des d’ahir de més de 33.000 paperetes per recollir signatures per a la moció de censura de l’actual junta directiva. Per poder-ho fer, necessita 16.570 firmes dels socis, un 15% del cens. No obstant, Benedito i el club no es posen d’acord sobre quan és la data límit per entregar les signatures. Ell defensa que és el 2 d’octubre i el Barça el 19 de setembre. Avui serà al Camp Nou recollint firmes.