Un 'entrenament' que dona accés a una final

Actualitzada 07/09/2017 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra disputa demà la semifinal de la Lliga catalana contra el Divina Seguros Joventut (20.00 hores, Sant Julià de Vilatorta). Després de la bona imatge oferta al Circuit Movistar de pretemporada el cap de setmana passat, els de Joan Peñarroya seguiran posant-se a to per a la lliga i la competició europea amb l’afegit que una victòria demà donaria la possibilitat de guanyar un títol el 26 de novembre a Reus, quan es jugui la final d’aquest torneig davant de l’FC Barcelona Lassa.

Però tot i aquesta circumstància, els jugadors de l’entitat tricolor admeten que el partit no deixa de ser un entrenament més en plena pretemporada. Una de les noves incorporacions, Jaime Fernández, admet que estan “en un moment de força càrrega física i afrontem aquest duel com un entrenament més, tot i que en aquest cas el resultat sí que importa”. En la mateixa línia, Guille Colom va afirmar que “tot i que sigui oficial és un entrenament més per a nosaltres perquè encara estem rodant i tenim baixes. Vam fer un bon paper a Madrid, però volem seguir millorant”.

Blazic i Karnowski, a l’Europeu, i Burjanadze, que segueix el procés de recuperació, seran baixa.