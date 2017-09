França es classifica per als vuitens de final de l'Eurobasket i s'enfrontarà a Alemanya

Actualitzada 07/09/2017 a les 06:49

Redacció Hèlsinki

La selecció francesa va caure a l’últim matx de la fase de grups de l’Eurobasket davant d’Eslovènia, que ha acabat invicta, per 95 a 78. El jugador del MoraBanc Andorra Jaka Blazic va acabar amb 7 punts anotats. No va tenir tanta sort l’altre jugador dels tricolors, Przemek Karnowski, que va acomiadar-se de l’Europeu després de la derrota de Polònia contra Grècia per 95 a 77.

Amb els resultats d’ahir ja se saben els primers emparellaments de vuitens de final que comencen dissabte: Eslovènia-Geòrgia, França-Itàlia, Grècia-Alemanya i Finlàndia-Lituània.

Durant la jornada d’avui es tancaran els grups C i D i es definiran la resta d’emparellaments.