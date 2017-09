Casas, Font i Arimany faran equip al Trial de les Nacions

Actualitzada 07/09/2017 a les 06:53

Xavi Casas, Miquel Font i Quim Arimany repetiran com a equip d’Andorra al Trial de les Nacions, que es disputarà entre el 22 i el 24 de setembre a Baiona, Galícia. Divendres 22 un dels pilots, que triarà el cap d’equip, Xavi Crespo, farà la qualificació, i diumenge 24 els tres corredors faran les 15 zones del trial. Tot i que els conjunts són de tres corredors, només se sumen les dues millors puntuacions. Tal com va admetre el cap d’equip, Xavi Crespo, l’objectiu és “millorar els resultats de l’any passat i la 12a posició aconseguida”. De la seva banda, un dels integrants de l’equip, Xavi Casas, va declarar que “el recorregut pot ser assequible si no plou, però si ho fa relliscarà força i serà complicat per a tothom”.