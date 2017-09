Lima, l'impulsor del gest de deixar els impermeables als nens a Suïssa

Actualitzada 06/09/2017 a les 06:59

En aquesta aturada per a seleccions al calendari internacional hi ha una imatge del combinat andorrà que ha tingut una gran repercussió i que ha fet que es guanyi el respecte de molts. Va ser en el partit a Suïssa de dijous passat, en el qual va caure una gran tromba d’aigua i els jugadors andor­rans van deixar els seus impermeables als nens que solen acompanyar els futbolistes per als moments previs al xiulet inicial en què sonen els himnes. Molts mitjans es van fer ressò de la imatge i els comentaris eren múltiples a la xarxa. Tot plegat va tenir el capità de la selecció, Ilde Lima, com a principal impulsor del gest. Quan eren al túnel de vestidors no va dubtar a comentar-ho amb l’equip en veure la gran quantitat de pluja que queia. “Simplement vaig veure que queia la tromba i els nens portaven màniga curta. Nosaltres ens hauríem mullat igualment quan haguessin acabat els himnes i així ells no es mullaven”, va comentar Lima respecte al gest.