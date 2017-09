Actualitzada 06/09/2017 a les 06:56

França va superar la Polònia de Karnowski per 75 a 78 a la penúltima jornada de la fase de grups de l’Eurobasket amb 23 punts de Thomas Heurtel. A més, Espa­nya va guanyar Croàcia per 79 a 73 amb remuntada a l’últim quart i segueix com a única invicta juntament amb l’Eslovènia de Jaka Blazic, que va fer 15 punts a la victòria del seu país contra Islàndia (75-102).