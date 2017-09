La Juventus tempta Iniesta per a la propera temporada

Actualitzada 05/09/2017 a les 07:17

Redacció Barcelona

Quan tot just ha finalitzat el mercat de fitxatges per a aquesta temporada, alguns clubs ja pensen en la 2018-2019 i, segons apunta Tuttosport, la Juventus vol que el capità de l’FC Barcelona, Andrés Iniesta, s’incorpori al seu projecte per ser “el nou Pirlo” a partir de la propera campanya quan quedi lliure, igual que va fer amb l’italià.

Iniesta finalitza el seu contracte amb el Barça el 30 de juny, i no sembla que club i futbolista estiguin a prop d’arribar a un acord per renovar. De fet, el migcampista va dir durant el passat mes d’agost que “he experimentat moltes sensacions que desconeixia però que són normals. Podríem dir que ara em plantejo el meu futur quan abans no ho feia”.