Joan Vinyes és 22è a les 24 Hores de Barcelona per una sortida de pista

Actualitzada 05/09/2017 a les 07:19

Redacció Montmeló

L’equip Baporo-KH7, amb Joan Vinyes, va finalitzar en 22 a posició les 24 Hores de Barcelona d’automobilisme, celebrades al Circuit de Barcelona-Catalunya, després d’una sortida de pista de matinada quan l’escuderia rodava en llocs de podi provisionals. Francesc Gutiérrez va ser el company d’equip encarregat de començar la cursa i de situar el seu Seat León entre els 10 primers classificats.

Els relleus entre els quatre pilots s’anaven succeint amb normalitat mentre el cotxe pujava posicions a la taula classificatòria, fins que pels volts de les dues de la matinada Francesc Gutiér­rez va patir una sortida de pista a final de recta que va fer esvair totes les esperances de mantenir la tercera plaça provisional que l’equip Baporo-KH7 mantenia en aquell moment.

L’incident va provocar una aturada al box que no estava prevista i l’escuderia va perdre un temps d’or per reparar el cotxe que ja no van poder recuperar i els va fer creuar la línia de meta en la 22a posició.

Vinyes va declarar que va ser “una llàstima, i una vegada acabada la prova la sensació és que teníem possibilitats d’estar entre els millors”.