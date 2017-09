Espanya destrossa l'equip romanès sense Pau Gasol

Eslovènia s’enfronta avui a Islàndia i Polònia ho farà amb França

Actualitzada 05/09/2017 a les 07:25

La selecció espanyola de bàsquet no va tenir miraments amb un dels amfitrions de l’Eurobasket i va apallissar Romania per 91 a 50. Sergio Scariolo va donar descans a Pau Gasol per precaució, i els joves germans Hernangómez van posar-se l’equip a les espatlles i van convertir-se en líders. Juancho va fer 20 punts i va agafar 12 rebots, i Willy va fer 9 punts i va aconseguir 13 captures. Romania només va poder aguantar el primer quart i després es va veure superada clarament per Espanya.

També durant la jornada d’ahir, Croàcia, una altra de les invictes, va guanyar Montenegro per 76 a 72, Rússia, que tampoc ha perdut cap partit, va superar Bèlgica per 67 a 76, i Sèrbia va desfer-se de Turquia per 80 a 74.

La jornada d’avui tindrà 12 partits i destaca el duel entre Espa­nya i Croàcia, el Grècia-Finlàndia i el Rússia-Letònia. Durant el dia d’avui també jugaran els dos internacionals del MoraBanc Andorra que són a l’Eurobasket. L’Eslovènia de Jaka Blazic jugarà a les 12.45 hores contra Islàndia, mentre que Przemek Karnowski entrarà en acció a les 15.30 hores amb el duel que enfrontarà Polònia amb França.