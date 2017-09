El matx Illes Fèroe-Andorra de dissabte va destapar multitud de comentaris enginyosos a les xarxes socials

Des que el format de classificació per a l’Eurocopa i el Mundial va canviar abans de l’Europeu del 2016, la selecció ha augmentat la seva presència mediàtica fora de les nostres fronteres perquè ja no és cada federació qui ven individualment els seus partits a les televisions, sinó que la UEFA posa a la venta un paquet amb tots els matxs de classificació, inclosos els del combinat nacional, dels 9 grups. A Espanya, l’encarregada d’emetre tots aquests partits és Movistar+, però cadenes d’arreu del món ofereixen els partits de la selecció, com ara DirecTV o ESPN a l’Amèrica del Sud.

