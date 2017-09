Arrenca el tram decisiu de la Vuelta a Espanya amb la 'crono' de Logronyo

Actualitzada 05/09/2017 a les 07:23

La Vuelta a Espanya encetarà avui el tram decisiu de la cursa que finalitzarà diumenge a Madrid. A hores d’ara, Chris Froome encapçala la classificació general amb 1’01” de marge respecte a Vincenzo Nibali, 2’08” sobre Ilnur Zakarin, 2’11” sobre Wilco Kelderman, i tanca el Top-5 el resident Esteban Chaves, a 2’39.

El primer escull de la setmana definitiva per als ciclistes serà la contrarellotge d’avui, que se celebrarà entre el Circuit de Navarra i Logronyo, amb un recorregut de 40,2 quilòmetres en què Froome voldrà deixar la Vuelta pràcticament sentenciada a causa de la superioritat en la lluita contra el crono respecte a la resta de favorits. Després vindrà la muntanya, amb quatre etapes amb final en alt amb ports mítics com Los Machucos, Santo Toribio de Liébana o l’Angliru, que dissabte decidirà la classificació abans de l’arribada de diumenge a Madrid per proclamar el campió.