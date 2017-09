Miguel Ángel López guanya a Sierra Nevada i Chris Froome segueix líder

Actualitzada 04/09/2017 a les 07:25

El ciclista colombià de l’equip Astana Miguel Ángel López va guanyar la quinzena etapa de la Vuelta a Espanya amb final al port de categoria especial de Sierra Nevada. La primera victòria d’un corredor resident va estar a prop d’arribar gràcies a Simon Yates, que va ser cap de cursa fins a quatre quilòmetres de la meta, on les seves cames van dir prou. Per darrere, Alberto Contador va intentar atacar per apropar-se als llocs de podi, però va pagar el seu esforç i va acabar entrant a un minut i mig del guanyador de l’etapa.

A la general, Chris Froome continua una jornada més amb el mallot vermell de líder, seguit per Vincenzo Nibali a 1’01”. El tercer lloc ara l’ocupa el rus Ilkay Zakarin després de l’etapa d’ahir, a 2’08”, mentre que el primer resident classificat és Esteban Chaves, cinquè.

La Vuelta tindrà avui la segona jornada de descans abans de la contrarellotge de demà a Logronyo.