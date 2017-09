Hamilton guanya a Itàlia i torna a ser líder del Mundial

Actualitzada 04/09/2017 a les 07:28

Redacció Monza

Lewis Hamilton va guanyar ahir amb autoritat el Gran Premi d’Itàlia de Fórmula 1, que es va celebrar al circuit de Monza. El britànic de Mercedes va superar el seu company d’equip, Valtteri Bottas, i el pilot de Ferrari Sebastian Vettel en una cursa que va dominar a plaer des de l’inici fins a la bandera a quadres. Qui no va tenir tanta sort va ser l’espanyol Fernando Alonso, que va haver d’abandonar la cursa per problemes mecànics amb el seu monoplaça Honda.

Amb aquesta victòria Lewis Hamilton recupera el lideratge del Mundial amb 238 punts, seguit per Vettel, que en té 235, i ja més lluny està Bottas, amb 197. La següent cursa serà al traçat urbà de Marina Bay, a Singapur, el 17 de setembre.