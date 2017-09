Victòries de Polònia, Eslovènia Espanya i França a l'Eurobasket

Actualitzada 03/09/2017 a les 07:10

Polònia va sumar la seva primera victòria a l’Eurobasket després d’imposar-se a Islàndia per 91 a 61 amb 10 punts i 3 rebots del jugador del MoraBanc Andorra Przemek Karnowski. L’altre internacional del club tricolor, Jaka Blazic, va fer 7 punts en l’agònica victòria d’Eslovènia davant de Finlàndia per un ajustat 78 a 81. D’altra banda, la selecció espanyola va apallissar la República Txeca per 93 a 56 amb 26 punts, 8 rebots i 35 de valoració de Pau Gasol, i França va superar Grècia per 87 a 95.