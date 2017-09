Froome resisteix els atacs i segueix líder

Actualitzada 03/09/2017 a les 07:08

Chris Froome continua amb el mallot vermell de líder de la Vuelta a Espanya després de la 14a etapa, amb final al port de categoria especial de la serra de Pandera. El vencedor de la jornada va ser el polonès Rafal Majka, membre de l’escapada del dia que va aguantar i va creuar la meta en solitari després d’una bona ascensió.

A la lluita per la general, Vincenzo Nibali i Alberto Contador van atacar per intentar esgarrapar segons a Froome, però el cor­redor de l’Sky va resistir i només va perdre quatre segons respecte a Nibali per la bonificació a la línia d’arribada. Ara el ciclista britànic té 55 segons de marge respecte a Nibali i 2 minuts i 17 segons de marge amb Kelderman. Pitjor ho va tenir el resident Esteban Chaves, que va perdre mig minut respecte al líder i ocupa ara la cinquena posició.

La muntanya no s’atura i avui l’etapa acaba a Sierra Nevada, port de categoria especial.