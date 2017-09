Espanya goleja Itàlia i té a tocar la classificació per al Mundial de Rússia

Actualitzada 03/09/2017 a les 07:09

Redacció Madrid

La selecció espanyola va fer un pas de gegant per ser al Mundial de Rússia del proper estiu. Espanya va superar Itàlia per 3 a 0 al Santiago Bernabéu gràcies a dues dianes d’Isco i a una altra de Morata.

El jugador del Reial Madrid va fer el primer gol gràcies a un llançament de falta directa al minut 14, i el segon amb un xut des de fora de l’àrea en què Buffon no va poder fer res per evitar-lo just abans del descans. A l’inici de la segona meitat el conjunt transalpí va acostar-se més a la porteria de De Gea, però el porter va evitar el gol d’Insigne, i el que va arribar al tram final va ser el 3 a 0, obra de Morata a porteria buida després d’una assistència del capità espanyol, Sergio Ramos.

Als altres partits del grup, Albània va guanyar 2 a 0 Liechtenstein i Israel va perdre a casa amb Macedònia per 0 a 1. Mentre que a la resta de grups jugats ahir, destaquen la victòria d’Ucraïna sobre Turquia per 2 a 0, la de Sèrbia per 3 a 0 davant de Moldàvia o l’1 a 0 de Gal·les davant d’Àustria. El Croàcia-Kosovo es va haver de suspendre als 22 minuts per l’estat del terreny de joc a causa de la pluja caiguda a Zagreb.