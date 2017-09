Trentin aconsegueix el seu tercer triomf parcial

Actualitzada 02/09/2017 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

L’italià Matteo Trentin, del Quick-Step Floors, va tornar a demostrar ahir que és el més ràpid de la Vuelta a Espanya i va guanyar la seva tercera etapa a l’esprint d’aquesta edició de la ronda ciclista espa­nyola. La jornada d’ahir va tenir poca història, amb una escapada que va ser neutralitzada a pocs quilòmetres de la meta, situada a la localitat sevillana de Tomares, on Trentin va superar amb claredat el seu compatriota Gianni Moscon i el danès Søren Kragh Andersen. El primer resident va ser Esteban Chaves, que va creuar la meta en la 14a posició, amb la resta de favorits de cara al triomf final.

Pel que fa a la general, l’etapa tranquil·la i de transició d’ahir no va provocar cap canvi a la taula, que segueix comandada per Chris Froome, seguit per Vincenzo Nibali i Chaves.

La Vuelta torna aquest cap de setmana a l’alta muntanya i avui es disputarà una de les etapes més dures amb final a la serra de la Pandera, de categoria especial, amb un pendent mitjà del 7,3% i algunes rampes que arriben fins al 12%. Abans els ciclistes hauran pujat l’alt de Valdepeñas i el port del Mojón.