La selecció espanyola s'exhibeix en el debut, davant de Montenegro

Actualitzada 02/09/2017 a les 06:59

La selecció espanyola de bàsquet no va decebre i va complir els pronòstics en el debut a l’Eurobasket. La gran favorita per guanyar el títol va superar per un contundent 99 a 60 Montenegro, amb Willy Hernangómez com a jugador més destacat, amb 18 punts i 9 rebots. Un altre dels protagonistes del matx va ser Pau Gasol, que va celebrar els seus 200 partits amb Espanya amb 10 punts, 8 rebots i 5 assistències.

De la resta de partits d’ahir destaca la victòria de Sèrbia per 92 a 82 davant de Letònia, el triomf de Bèlgica sobre la Gran Bretanya per 103 a 90 o el de Croàcia sobre Hongria per 67 a 58.

Els dos internacionals del MoraBanc Andorra entren avui en escena un altre cop amb la disputa de la segona jornada del grup A. La Polònia de Karnowski s’enfrontarà a les 12.45 hores a Islàndia, i Blazic, amb Eslovènia, jugarà contra Finlàndia a les 19.00 hores. Durant la jornada d’avui també hi haurà altres matxs interessants com el Rússia-Sèrbia o l’Espanya-República Txeca.