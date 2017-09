Estada de pretemporada de l'equip masculí a El Colorado, Xile

El combinat masculí de la FAE es troba a El Colorado, Xile, realitzant una estada prepa- ratòria de cara a la propera temporada. Àxel Esteve, Marc Oli­veras, Joan Verdú, Josh Alayrach, Xavi Salvadores i Àlex Rius són els esquiadors que han viatjat a sud-amèrica sota la supervisió dels tècnics Max Tissot, Yago Antes i Toño Góngora.

L’equip ha fet doble sessió d’entrenament amb combinació de gegant i eslàlom o de descens i eslàlom “buscant aconseguir més volum”, tal com va admetre Yago Antes. L’estada s’allargarà fins al dia 17 de setembre per als corredors de tècnica i fins al 24 per