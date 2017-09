Suïssa demostra la seva superioritat física i s’adjudica una victòria fàcil davant Andorra per seguir líder de grup

Hi havia escèptics que abans del partit d’ahir entre Suïssa i Andorra podien pensar que als tricolors els cauria una pluja de gols per part dels helvètics –líders invictes del grup B i número 4 al rànquing FIFA, però no va ser així, per com podia haver finalitzat–. El que sí que es va veure i va acabar convertint-se en protagonista no desitjat era l’aigua, la pluja més immensa que es va donar a Sankt Gallen ahir. El Kybunpark va acusar la tromba que va caure durant tot el dia i el terreny de joc estava molt afectat.

Passades frenades per