Chris Froome es manté líder tot i patir un doble ensurt

El britànic va haver de canviar de bicicleta i després va caure

Actualitzada 01/09/2017 a les 07:00

Redacció Antequera

La dotzena etapa de la Vuelta a Espanya semblava una jornada de transició després de l’alta muntanya de dimecres, però va estar a punt de causar un disgust al líder, Chris Froome, que va haver de canviar de bicicleta al tram final d’etapa per una avaria, i poc després va patir una caiguda. Tot i aquests contratemps, el britànic segueix comandant la general amb gairebé un minut de marge respecte a Vincenzo Nibali, i més de dos per davant del resident de l’Orica-Scott, Esteban Chaves. Abans dels problemes de Froome, Contador havia atacat al Port del Torcal en busca de retallar diferències amb la resta de favorits, i així ho va fer. Va creuar la línia d’arribada 22 segons per davant de Nibali, Chaves, De la Cruz, Roche, Aru o Zakarin.

El vencedor de la dotzena etapa de la ronda espanyola va ser el polonès Tomasz Marczynski, que va ser un dels supervivents de l’escapada del dia, i que va ser capaç d’arrencar en solitari i imposar-se a Omar Fraile i el resident José Joaquín Rojas.

Abans de l’alta muntanya de demà a La Pandera i diumenge a Sierra Nevada, avui hi haurà una etapa plana entre Coín i Tomares de 198,4 quilòmetres que s’hauria de decidir a l’esprint.