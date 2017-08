Preparats per tornar a patir

Andorra s’enfronta a la líder del grup B en un duel que es presenta diferent als últims disputats i en què s’han tret bons resultats

Han passat gairebé tres mesos d’aquell gloriós triomf davant Hongria a l’Estadi Nacional. És una victòria que quedarà marcada per sempre als llibres d’història de la tricolor, però els homes de Koldo Álvarez no poden viure d’aquell partit per sempre i han de fer un reset a la ment per afrontar els dos següents duels de la fase de classificació per al Mundial 2018. Avui (20.45 h) té davant un repte d’un altre nivell per mirar de mantenir la feina feta en aquest 2017 que ha donat tants bons resultats.

És evident que Suïssa, la líder invicta del grup B i