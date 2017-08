El MoraBanc, a punt per al debut a la pretemporada

Dissabte jugarà davant del Fuenlabrada i diumenge contra València

Després de dues setmanes de pretemporada, el MoraBanc Andorra ja pensa en els primers partits que disputarà aquest cap de setmana en el marc del Circuito de Pretemporada Movistar a Moralzarzal. El debut serà dissabte davant del Montakit Fuenlabrada, mentre que el rival de diumenge serà el vigent campió de lliga, València Basket. En relació a aquests duels, el jugador del conjunt tricolor, Guille Colom, va declarar que “són dos bons equips i per a nosaltres seran com dos entrenaments amb molt nivell. Ho farem el millor possible per demostrar quin tipus d’equip volem ser aquest any a la lliga”.

