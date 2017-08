Barça, Madrid, Baskonia i Unicaja, reunits a Barcelona

Actualitzada 31/08/2017 a les 07:00

Redacció Barcelona

Quatre dels cinc clubs de la Lliga Endesa que disputen l’Eurolliga, tots menys el València Basket, van reunir-se ahir a Barcelona per explorar la possibilitat d’abandonar la lliga espanyola.

Segons va informar ahir Mundo Deportivo, representants de les quatre entitats van ajuntar-se ahir al restaurant Blau de la Ciutat Comtal per analitzar com queda la situació després de que l’ACB no pugués reduir la lliga a 17 equips després de la decisió judicial que va obligar a readmetre al Betis Energia Plus.

La intenció d’aquests quatre equips seria estudiar la viabilitat d’una futura nova lliga espanyola que entraria en vigor de cara a la temporada 2018-2019, i per això crearan un grup de treball per analitzar com es podria dur a terme aquesta competició.