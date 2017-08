La federació aposta pel rugbi de 7

L’organisme presenta els seleccionadors sub-18, Toni Carmona i Nàdia Olm

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) continua amb el seu procés de presentació de l’organigrama tècnic. Després d’anunciar els dos nous seleccionadors fa uns dies, Josep Magallón i Peter Lucas, ahir va ser el torn per mostrar als nous tècnics que dirigiran els combinats femení i masculí sub-18 de rugbi de 7, pel qual es vol fer una aposta de futur donat que ha esdevingut esport olímpic. “Tenim l’objectiu de desenvolupar un projecte amb el rugbi de 7, i això inclou els sub-18 masculí i femení”, explicava ahir el president de la FAR, Xavier Vilasetrú.

En aquest nou projecte s’incloïa a