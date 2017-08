El Liverpool manté la negativa pel traspàs de Coutinho al Barça

Actualitzada 30/08/2017 a les 07:06

Redacció Barcelona

Només queden tres dies per tancar el mercat de fitxatges d’estiu i l’FC Barcelona té varis fronts oberts, una situació no gaire habitual en territori culer. La prioritat segueix sent incorporar Philippe Coutinho, pel qual, segons els mitjans espanyols As i Sport, el Liverpool segueix oposant-se a cedir. El club presidit per Josep Maria Bartomeu estaria disposat a pagar 150 milions d’euros per fitxar el brasiler, però el tècnic, Jürgen Klopp no vol vendre el jugador. Coutinho, per la seva part, ha expressat en tot moment la seva voluntat de marxar, i fins i tot va arribar a demanar el transfer request.

Per la seva part, el mitjà anglès Yahoo Sports, apuntava que el jugador ja és coneixedor que es durà a terme el traspàs i que l’anunci es farà una vegada el conjunt anglès trobi un recanvi.

Per altra banda, l’altre incorporació que podria arribar és la d’Ángel di María. La seva arribada, però, està condicionada a la sortida d’Arda Turan o André Gomes. Aquests dos darrers són susceptibles de marxar del conjunt blaugrana abans que acabi el mercat de fitxatges, especialment el portuguès, que sona per fitxar per la Juventus. Per últim, Marlon Santos marxarà al Niça i Douglas Pereira aniria cedit al Benfica.