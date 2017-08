Chaves salva el segon lloc i Rojas es queda a les portes del triomf

Actualitzada 30/08/2017 a les 07:04

Redacció Múrcia

Malgrat que la desena etapa, amb 165 quilòmetres entre Caravaca i ElPozo Alimentación, a Múrcia, apuntava a no acabar amb canvis a la general, Nicolas Roche va poder rascar 29 segons fins a arribar a amenaçar la segona posició del resident Esteban Chaves, a qui va igualar i per un segon no va superar. Aquest, però, va ser l’únic atac dels favorits i Chris Froome va mantenir el seu lideratge, amb 36 segons de diferència sobre el de l’Orica-Scott i el BMC. Amb encara dues setmanes per endavant, el domini del britànic és mínim a la taula, amb fins a 9 corredors en un marge de dos minuts, el qual tanca Adam Yates, un altre dels ciclistes instal·lats al país.

Per la seva part, un altre dels residents, José Joaquin Rojas, es va quedar ahir a les portes del triomf d’etapa. Es va ficar en l’escapada i va quedar als instants finals sol juntament amb l’italià Matteo Trentin, però a l’esprint es va veure superat i no va poder celebrar una victòria a les seves ter­res en favor del corredor del Quick-Step Floors, que assolia el seu segon triomf en aquesta Vuelta a Espanya.

Avui, etapa de luxe amb tres ports i final en alt a Calar Alto.