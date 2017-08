Vallbanc, nou patrocinador del campió

L’entitat bancària donarà nom a l’FC Santa Coloma fins al 2019, com a mínim

Tots els equips de la primera divisió nacional han anat presentant durant l’estiu els seus projectes i ahir va ser el torn per al campió, que té nou nom: Vallbanc FC Santa Coloma. L’entitat bancària i el club colomenc han arribat a un acord de patrocini per a dues temporades, però la voluntat és que acabi sent per a un període “indefinit”. “Serà una col·laboració interactiva”, assegurava la directora general del Santa Coloma, Annabel Llevot, mentre que el director general de l’àrea de negoci de Vallbanc, Sergi Pallerola, comentava que els ha interessat “els valors que transmet” l’equip.

A més de