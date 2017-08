Robert Fernández assegura que espera que hi hagi “una o dues incorporacions” més

Actualitzada 29/08/2017 a les 07:02

Redacció Barcelona

Queden menys de quatre dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges d’estiu i l’FC Barcelona encara no ha tancat la plantilla. Així ho va confirmar ahir el secretari tècnic, Robert Fernández, durant la roda de premsa de presentació d’Ousmane Demebélé d’ahir. “Estem negociant amb algun jugador sobre la possibilitat de poder-lo incorporar en aquests pocs dies que queden de mercat", va explicar Fernández, que va afegir que "estem treballant aquests dies sobre qualsevol possibilitat, tant pot arribar un jugador com dos. Hem d'esperar”.

Una de les opcions que sembla més avançada i que els mitjans de Barcelona ja donen per feta és la de Philippe Coutinho. El Barça i el Liverpool estarien ultimant els detalls del traspàs, que apunta a ser encara més costós que els 105 milions d’euros (més 42 en variables) del fitxatge Dembélé. També Ángel di Maria segueix sent una opció.

El club blaugrana manté els fronts oberts a l’hora que ahir va mostrar la seva nova promesa. “Estic encantat de trobar-me al millor club del món. És un somni fet realitat i lluitaré per guanyar tots els títols”, va assegurar el crac francès durant la roda de premsa de presentació.