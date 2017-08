Fernando Alonso lliga la seva continuïtat a McLaren a la marxa d'Honda

Actualitzada 29/08/2017 a les 07:03

Redacció Woking

Fernando Alonso va explotar el cap de setmana passat al GP de Bèlgica pel pobre rendiment del motor Honda amb el qual no va tenir opcions de competir. “És vergonyós”, va comentar l’asturià enfadat per la ràdio. El seu futur és un dels dubtes més grans que planeja actualment pel pàdoc de Fórmula 1. El dues vegades campió del món va assegurar que en les pròximes setmanes decidirà el seu futur i si seguirà lligat a l’F1. La seva voluntat és aquesta, igual que la de continuar a McLaren, tal com va explicar després de la cursa del diumenge. No obstant això, segons publicava Marca ahir, la condició per seguir a la formació de Woking és que Honda no sigui el subministrador de motors la temporada vinent. Diversos mitjans espa- yols parlen de Renault com una opció viable. De fet, indiquen que ja hi ha converses avançades, com també n’hi ha hagut amb Mercedes.