Vall Banc dona suport a l'FC Santa Coloma, que passa a dur el nom de l'entitat

L'entitat bancària destaca que el suport es basa en el fet que els valors que representa el club, com la constància i l'esforç, els comparteixen plenament

Actualitzada 28/08/2017 a les 19:16

L’FC Santa Coloma i Vall Banc han anunciat avui un acord de col·laboració per “enfortir i potenciar el projecte futbolístic andorrà”. Mitjançant aquest acord, el primer equip del Futbol Club Santa Coloma es transformarà en el Vall Banc FC Santa Coloma.



Tal com ha assegurat el director general de l'àrea de negoci de l’entitat bancària, Sergi Pallerola, s’han tingut en compte els valors que representa el club, entre els quals la constància i l’esforç, per donar-los suport.



El president de l’FC Santa Coloma, Alain Molné, ha expressat, de la seva banda, l’agraïment a Vall Banc i ha destacat que aquest any el primer equip serà més ambiciós que mai. Després d’haver guanyat la quarta lliga consecutiva, Vall Banc FC Santa Coloma comença la nova temporada amb “molta força” mantenint l’estructura de la plantilla que tan bons resultats els hi ha aportat, però reforçant-la amb noves incorporacions que seran claus per la consecució dels objectius de la temporada: la lliga i participar en la competició europea.



L’acord de suport a l’FC Santa Coloma s’afegeix a altre projectes socials que Vall Banc ha volgut recolzar, com el suport a les activitats d'Assandca i a la federació de bàsquet d’Andorra amb el projecte 3x3, entre d’altres.