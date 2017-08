No es guarden res

Suïssa convoca totes les seves estrelles per al partit contra Andorra del proper dijous a Saint Gallen

Vladimir Petkovic va presentar aquest cap de setmana la llista de convocats de Suïssa per als dos partits de classificació per al Mundial que ha d’afrontar aquesta setmana davant d’Andorra i de Letònia. Tot i que els dos rivals són inferiors, el tècnic serbi no ha volgut deixar marge per a la sorpresa i ha convocat totes les seves estrelles per a aquests dos duels. A hores d’ara, els helvètics són els líders del grup B del Premundial, amb 18 punts i una actuació excel·lent amb sis victòries en els sis partits que han disputat fins ara, en segon lloc