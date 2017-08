Naiara Liñan finalitza quarta al Mundial cadet després de caure contra la campiona

Naiara Liñan va acabar en quarta posició al Mundial cadet de taekwondo que s’ha disputat aquest cap de setmana a Egipte. L’andorrana va caure davant de la turca Azra Cavus per 11 a 4, i va finalitzar en el quart lloc de la categoria de -37 quilos final perquè Cavus es va acabar proclamant campiona del món.

Abans de perdre contra la futura campiona, Naiara Liñan va superar Chen Yu-Chen de la Xina Taipei (una de les potències asiàtiques en el món del taekwondo) per un ajustat 11 a 10 a la primera ronda, i a la brasilera Anna Gonçalves per