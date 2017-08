Karnowski s'exhibeix amb Polònia amb 21 punts i 13 rebots

Actualitzada 28/08/2017 a les 07:09

El jugador del MoraBanc Przemek Karnowski va ser el protagonista absolut del duel preparatori per a l’Eurobasket entre Polònia i Hongria. El pivot va fer un recital sobre el parquet de Legionowo, on va anotar 21 punts i capturar 13 rebots (5 ofensius i 8 defensius), en els poc més de 23 minuts que va jugar. El jugador de l’entitat tricolor va tenir un encert del 70% en els tirs de dos punts, i va ser capaç de provocar sis faltes personals.

Aquesta actuació va ser decisiva per tal que els polonesos sumessin la victòria per 74 a 64 davant d’Hongria a l’últim partit abans de debutar a l’Eurobasket el proper dijous a Helsinki davant de la selecció d’Eslovènia, del també MoraBanc, Jaka Blazic.