Dovizioso guanya i es situa com a nou líder del Mundial

Actualitzada 28/08/2017 a les 07:10

Redacció Silverstone

L’italià Andrea Dovizioso va guanyar ahir la cursa del Gran Premi d’Anglaterra de MotoGP disputada al circuit de Silverstone, i es va situar com a líder del Mundial després de l’abandonament de Marc Márquez per problemes amb la seva Honda.

Valentino Rossi va ser el primer a dominar la carrera després d’una bona sortida, i va intentar obrir marge respecte als perseguidors, però Dovizioso va anar a per ell i el va superar quan només faltaven tres voltes per al final, acompanyat al podi per Maverick Viñales i Rossi. Ara l’italià és el primer del campionat, amb nou punts de marge pel que fa a Márquez i tretze amb Viñales.

A Moto2, la victòria va ser per al japonès Nakagami, mentre que a Moto3 el guanyador va ser l’espanyol Aron Canet.