Leo Messi dona els tres punts a l'FC Barcelona en la visita a Mendizorroza

Leo Messi va ser el gran protagonista del partit entre l’Alabès i l’FC Barcelona. Els d’Ernesto Valverde van portar el domini des del xiulet inicial, tot i que les ocasions més clares a la primera meitat van ser pel conjunt basc, que va desaprofitar dues arribades de Rubén Sobrino. L’enfrontament hauria pogut canviar al minut 39, però Pacheco va ser capaç d’aturar-li un penal al futbolista argentí, i es va arribar al descans amb el marcador igualat.

Ja a la represa, Messi va anotar dues dianes per donar la victòria al conjunt català. La primera al minut 55 amb un xut llunyà després d’una passada de Jordi Alba, i al 66 va sentenciar el partit després d’aprofitar una pressió alta i recuperació de Paco Alcácer per fer el 0 a 2 definitiu.

En el tram final del matx, Valverde va fer debutar una de les noves peces del Barça, el brasiler Paulinho, que va tenir un paper testimonial en els dos minuts que va estar sobre la gespa de Mendizorroza. Per la seva banda, avui Dembélé arribarà a Barcelona, on demà serà presentat.