El Barça fitxa Dembélé per 105 milions d'euros

Actualitzada 26/08/2017 a les 07:07

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona va anunciar ahir el fitxatge del francès Ousmane Dembélé per 105 milions d’euros fixos i fins a 35 més en funció de variables. L’exjugador del Borussia de Dortmund vestirà la samar­reta blaugrana les properes cinc temporades, tindrà una clàusula de rescissió de 400 milions, i heretarà el dorsal 11 que va deixar lliure Neymar en el moment que va marxar al París Saint Germain.

El futbolista gal arribarà demà a la Ciutat Comtal, i dilluns passarà el reconeixement mèdic, firmarà el seu contracte i serà presentat oficialment com a jugador de l’FC Barcelona. El tècnic, Ernesto Valverde, va parlar sobre la incorporació de Dembélé: “és un futbolista que ens garanteix profunditat, que era un aspecte que havíem perdut i que necessitàvem”. El pròxim objectiu per als catalans és Philippe Coutinho, que segons apunten mitjans de Barcelona, es convertirà en les pròximes hores en blaugrana. Paral·lelament a l’actualitat del mercat de fitxatges, l’FC Barcelona disputa aquesta tarda a partir de les 18.15 hores la segona jornada de la lliga espanyola al camp de l’Alabès. L’entrenador, Ernesto Valverde, es va referir al conjunt basc i va afirmar que “han canviat molt respecte a la temporada passada i no sabem ben bé què ens trobarem, però crec que serà un duel complicat”.