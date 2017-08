Sense sort per al Barça i el Madrid

Tindran la Juventus i el Dortmund, respectivament, com a rivals més forts

25/08/2017

Redacció Mònaco

El Fòrum Grimaldi de Mònaco va ser seu ahir del sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions, on ni l’FC Barcelona ni el Reial Madrid van tenir especial sort. –Tot i que veient la composició dels bombos de caps de sèrie, hauria pogut ser encara pitjor.

Els blaugrana van quedar enquadrats al grup D amb la Juventus, finalista de l’última Champions League i botxí dels catalans la passada temporada. El Barça debutarà a casa el dimarts 12 de setembre davant dels italians, i també s’enfrontarà contra l’Olympiacos grec, un dels clubs que va entrenar l’actual tècnic Ernesto Valverde, i a l’Sporting de Lisboa.

El Reial Madrid va caure al grup H i s’haurà de veure les cares amb el Borussia de Dortmund alemany, el Tottenham anglès i l’Apoel de Xipre, contra qui els de Zinedine Zidane iniciaran la seva defensa del títol el 13 de setembre a l’Estadi Santiago Bernabéu. Entre la resta de grups destaca el C, on el Chelsea s’enfrontarà en el seu retorn a la Champions contra l’Atlètic de Madrid, la Roma i el Qarabag d’Azerbaidjan, o el B amb el Bayern de Munic, el París Saint Germain, l’Anderlecht i el Celtic de Glasgow.

La gala del sorteig també va servir per premiar els millors jugadors de la competició durant la temporada passada en uns guardons que van estar monopolitzats pels futbolistes del Reial Madrid. Cristiano Ronaldo va rebre el premi a millor jugador de la Lliga de Campions 2016-2017 i també el trofeu a millor davanter. El de millor migcampista va ser per a Luka Modric i el de millor defensor va recaure en Sergio Ramos. Per últim, el de millor porter va ser per Gianluigi Buffon. Durant la cerimònia també es va fer el reconeixement a la futbolista que acaba de fitxar el Barça, Lieke Martens, com a jugadora de l’any a Europa.