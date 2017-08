Marczynski guanya a Sagunt, i Chris Froome manté el mallot de líder

El resident Esteban Chaves puja fins a la segona plaça a la classificació general

Redacció Sagunt

La sisena etapa de la Vuelta a Espanya entre Vila-real i Sagunt va deixar ahir la victòria del polonès del Lotto Soudal, Tomasz Marczynski. Des de l’inici de la cursa es va formar una escapada amb gairebé una quarantena de ciclistes que es va anar seleccionant a mesura que els corredors pujaven els cinc ports de muntanya que hi havia al recorregut de la jornada d’ahir. Marczynski va superar per pocs metres el seu compatriota Pawel Poljanski i l’espanyol Enric Mas, mentre que el resident del conjunt Astana, Luis León Sánchez, va creuar la línia de meta en quarta posició final.

Pel que fa a la classificació general, l’etapa d’ahir va deixar novetats, i és que Chris Froome manté el mallot vermell de líder, però ara el segon classificat és el resident de l’Orica, Esteban Chaves, en detriment de Tejay Van Garderen. La cursa va canviar quan a l’últim port del dia a 40 quilòmetres de l’arribada, Alberto Contador va llençar un atac i va deixar enrere alguns dels favorits a la general, com el mateix Van Garderen, Simon Yates o David de la Cruz.

Per la jornada d’avui, els ciclistes hauran de recórrer els 207 quilòmetres que separen Llíria i Cuenca, amb una etapa que pujarà tres ports puntuables de tercera categoria, entre ells l’alt del Castell, a només 12 quilòmetres de l’arribada. Serà, en principi, una jornada de transició abans de les dues etapes amb final en alt del cap de setmana. Per demà hi haurà l’arribada a l’alt del Xor­ret del Catí de primera categoria, i diumenge la cursa acabarà a l’alt de Puig Llorença, també de primera, just abans de la jornada de descans de dilluns, la primera d’aquesta Vuelta a Espanya.