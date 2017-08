Nou cicle per als 'Isards'

Josep Magallón i Peter Lucas seran els encarregats de dirigir la selecció sènior i comandaran el canvi generacional de l’equip nacional

La Federació Andorrana de Rugbi va presentar ahir la nova estructura i cos tècnic dels isards, amb Jonathan Garcia Xepi com a director tècnic, i el tàndem format per Josep Magallón i Peter Lucas com a seleccionadors del combinat nacional sènior. El president de la federació, Xavier Vilasetrú, va explicar que “en Xepi tindrà tasques molt importants perquè s’hauran de reestructurar els diferents cossos tècnics i tindrà la feina d’unió de la família del rugbi andorrà, perquè amb la creació d’un nou club hi haurà molta feina a fer i s’hauran de crear lligams i sinergies entre els diferents equips