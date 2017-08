El base bosnià de 19 anys prové del Madrid i militarà cedit a LEB or

El MoraBanc Andorra va incorporar ahir al base bosnià de 19 anys Sani Campara, que jugarà cedit aquesta propera temporada al Palència de la lliga LEB or, tal com va anunciar el club de Castella i Lleó en un comunicat. L’entitat tricolor va admetre l’interès, però va matisar que encara no hi havia res signat, tot i que podria ser qüestió d’hores.

Campara és un jove que prové del júnior del Reial Madrid, on va jugar la passada temporada, i que és un habitual amb les seleccions del seu país en categories inferiors. Sense anar més lluny, aquest mateix estiu va