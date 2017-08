Xavi Cardelús és operat amb èxit, però haurà d'afrontar una llarga recuperació

Actualitzada 23/08/2017 a les 07:10

Redacció Barcelona

El pilot de motociclisme andorrà Xavi Cardelús va ser ahir operat a l’hospital universitari Dexeus de Barcelona pel doctor Xavier Mir, que forma part de l’equip mèdic de MotoGP, i a més és un reconegut especialista per tot el món en l’àmbit de la traumatologia de mans i braços. El corredor va caure fatídicament diumenge passat al circuit germànic de Lausitzring en el Warm-Up, abans de disputar la novena cursa del Campionat del Món de Supersport. Es va fracturar el dit petit de la mà dreta i el cinquè metatarsià del peu dret. Finalment, Mir i el seu equip van decidir únicament intervenir quirúrgicament el dit, ja que van trobar en un espai molt reduït set fractures que van complicar la lesió, mentre que pel que fa el peu van optar per no tocar-lo via quiròfan, ja que es pot recuperar per si mateix. El pare de l’esportista va informar a través del seu compte personal de Facebook que Cardelús “haurà de tenir la mà i el peu immobilitzats al llarg de les tres pròximes setmanes per, aleshores, començar una recuperació, que segons els metges, pot ser llarga i laboriosa”. Quant a l’alta mèdica, va explicar que avui mateix ja li podrien donar i tornaria al país, i en una setmana tornarà per fer una revisió i en 15 dies perquè li treguin els punts.